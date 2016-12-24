قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري تأجيل حسم ملف اللاعبين الشباب المطلوبين للإعارة في أندية طنطا والنصر للتعدين الى ما بعد مباراة الزمالك يوم الخميس القادم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقد قرر حسام البدري المدير الفني تأجيل هذا الملف بسبب التركيز الشديد في المباراة على أن يتم بعدها عقد جلسة لتحديد مصيرهم من عروض الإعارة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم عقب الحصول على راحة لمدة 24 ساعة حصل عليها الفريق بعد الفوز على الألومنيوم في دور الـ32 من كأس مصر.

وسيبدأ الفريق استعداداته اليوم /السبت/ لمواجهة الزمالك المقرر لها 29 ديسمبر الجاري في مسابقة الدوري الممتاز .

وقد عاد الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد لاعبا الفريق من الأراضي المقدسة بعد أداء العمرة وبعد أن غاب اللاعبان عن المشاركة في مباراة الفريق الأخيرة بكأس مصر أمام الألومنيوم.

وكشفت الفحوصات معاناة باسم علي ظهير أيمن الفريق من تمزق في الرباط الداخلي للركبة ، وأكد الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب سوف يخضع لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل ولن يتمكن من اللحاق بمباراة الزمالك المقرر لها الخميس القادم في مسابقة الدوري الممتاز .

وواصل أحمد حجازي مدافع الفريق تدريباته التأهيلية اليوم السبت في إطار برنامج التأهيل الذي يخضع له للعلاج من الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.

ويخضع اللاعب لاختبار طبي خلال التدريبات القادمة لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة القمة امام الزمالك المقرر لها الخميس القادم في الدوري من عدمه وفقًا لدرجة تحسنه وتعافيه من الإصابة.

وسيعود أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بصورة طبيعية عقب نهاية الاجازة التي منحها له الجهاز الفني لمدة 4 ايام عقب احتفاله بزفافه.

وغاب الحارس عن تدريبات الفريق الأخيرة وعن مباراة الألومنيوم في دور الـ32 من كأس مصر .

وسيبدأ عمرو السولية لاعب وسط الفريق المشاركة تدريجيا في الجزء البدني تدريبات الفريق الجماعية اليوم السبت ضمن خطة تجهيزه للمباريات خلال الفترة القادمة.

ويأتي تنفيذ اللاعب لهذه التدريبات كجزء من في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ليصبح بعدها جاهزا للدخول في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بعد التأكد من تعافيه تماماً من الإصابة التي عانى منها في الفترة الأخيرة .