كشف الفنان محمد رمضان اليوم عن موعد عرض أحدث أفلامه “أخر ديك في مصر” بالخليج.

ونشر محمد رمضان صورة له بالزي الخليجي على صفحته على انستجرام وكتب: ” حياكم الله ️أخر ديك في الخليج علاء الديك‬ يناير2017 في جميع دور العرض بإذن الله”.

من المعروف أن محمد رمضان سينتهى من تصوير الفيلم نهائيا يوم الخميس المقبل.

الفيلم يشارك في بطولته هالة صدقي ومي عمر وملك قورة وتاليف إيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.