أصيب 3 أشخاص بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي السكري بمدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” اليوم السبت، عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله: “إن عبوة ناسفة انفجرت، كانت المجموعات الإرهابية زرعتها في مدرسة زكي جمعة للتعليم الأساسي، قبل انسحابها من حي السكري؛ ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأشار المصدر إلى أن “أصوات الانفجارات التي سمعت في حي السكري ناتجة عن تفجير عدد من العبوات الناسفة التي خلفها الإرهابيون قبل انسحابهم من حي السكري”.

وتقوم وحدات الهندسة في الجيش السوري بتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون في الشوارع والساحات والمنازل من أحياء مدينة حلب الشرقية التي أعلن - الخميس الماضي - عودة الأمن والأمان إليها وتحريرها من الإرهاب لتعود بعد ذلك مئات العائلات إلى منازلها التي هجرهم منها الإرهابيون.‎