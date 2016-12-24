توفى بدر حداد مدرب قطاع الناشئين لكرة القدم بنادى الزمالك، ظهر اليوم بعد صراع مع المرض...وتشيع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ويعد بدر حداد أحد المدربين البارزين الذين قدموا العديد من الأسماء المميزة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والكرة المصرية مثل حازم إمام وجمال حمزة وميدو وأسامة نبيه.