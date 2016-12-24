استمعت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات، لأقوال مأمور قسم الأميرية ورئيس المباحث ورئيس التحقيقات فى القسم ليلة ضبط مجدى مكين ورفاقه والضابط المناوب فى واقعة تعذيبه.

وأكد مأمور قسم الأميرية فى أقواله أمام النيابة ، أنه ليس لديه علم بما حدث داخل القسم من وقائع تعذيب ، كونه كان فى الراحة يوم الحادث .

فيما قال رئيس مباحث قسم الأميرية فى أقواله أمام النيابة ، إنه علم بالواقعه فور نقل المجنى عليه الى للمستشفى ، ونفى علمه بتعرضه لواقعة التعذيب، وفى نهاية التحقيقات صدر القرار بصرفهم من سراى النيابة

كانت النيابة العامة قررت فى وقت سابق حبس معاون مباحث قسم الأميرية و٣ أمناء شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 6 أمناء بكفالة 3 آلاف جنيه لكل واحد منهم.

ووجهت النيابة للمتهمين عدد من الاتهامات منها تعذيب أفضى إلى الموت والإضرار العمدى بجهة العمل “وزارة الداخليه”، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى لرفقاء مجدى مكين، واستعمال القسوة، كما اتهمت الضابط بالتزوير فى محضر الضبط.