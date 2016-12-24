بدأت وزارة الإسكان خلال العام الجارى 2016، فى تنفيذ عدد كبير من المدن الجديدة لتوسيع الرقعة العمرانية المعمورة والارتفاع بالمساحة المأهولة من أرض مصر من 6% حاليا لنحو 12% خلال 15 عام بحسب الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان.

وذلك وفقا للمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية “مصر 2052”، والذى بدأت الوزارة فى إعداده منذ عام 2008، وانتهت منه فى 2012.

والمدن التى بدأ تنفيذها ويجرى العمل بها حاليا هى: “الإسماعيلية الجديدة، توشكى الجديدة، العلمين الجديدة، الجلالة، العاصمة الإدارية الجديدة، شرق بورسعيد”، وتستهدف الوزارة إنشاء 3 مدن أخرى بالجيل الرابع للمدن الجديدة بالصعيد فى قنا وغرب أسيوط وسوهاج.

وانتهت الوزارة بالفعل من المرحلة الأولى لمدينة توشكى الجديدة، ونسبة كبيرة من الطرق بالعلمين الجديدة وكذلك جارى وضع اللمسات الأخيرة لمخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى، بالإضافة لتطوير وتنمية أكثر من 2000 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 10 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى.

كما وضعت الوزارة أكبر خطة استثمارية لتنمية وتطوير المدن الجديدة القائمة بالفعل نحو 30 مدينة جديدة، باستثمارات تصل لــ33 مليار جنيه، وتستهدف فيها توصيل المرافق لــ30 فدان جديدة بهذه المدن، بحسب الدكتور مازن حسن نائب وزير الإسكان للشئون الإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.