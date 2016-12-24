قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس “إيهاب. ر” (لواء شرطة سابق)، وتولى منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته عمدا.

كان المتهم أطلق على زوجته الرصاص إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب “مشاهدة التليفزيون”، بشقتهما بمنطقة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وأجريت التحقيقات تحت إشراف المستشار عبدالحميد الجرف، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.