لقى 10 من أفراد قوات الشرطة الأفغانية مصرعهم، إثر هجوم منسق شنه مسلحو طالبان في إقليم فراه في غرب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية اليوم السبت عن أحد المسئولين في فراه قوله - إن 10 من أفراد الشرطة على الأقل قتلوا في الهجوم وأصيب آخر بجروح.

وأضاف المسئول أنه تم تنفيذ الهجوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم واستهدف نقطة تفتيش أمنية في الإقليم الغربي.

وأكد قائد شرطة الإقليم توريالاي عبدلي، أن الهجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية تقع في منطقة شمال جاه.

غير أن عبدلي قال، إن ثلاثة رجال من أفراد الشرطة فقط هم من راحوا ضحية هذا الهجوم، فيما أصيب أربعة آخرون.

ولم يكشف المسئول عن مزيد من المعلومات حول عدد القتلي من طالبان خلال الاشتباكات.

ويعد فراه من بين الأقاليم المضطربة نسبيا بغرب أفغانستان حيث ينشط متمردو طالبان ومسلحون ينتمون لجماعات مسلحة أخرى في عدد من أحيائها، وغالبا ما ينفذون أنشطة تمرد.