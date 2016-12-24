عانت الممثلة الأمريكية كاري فيشر من حالة صحية طارئة يوم الجمعة (23 ديسمبر) خلال رحلة من لندن إلى لوس انجليس وجرى إنزالها من على الطائرة ونقلت على عجل إلى المستشفى بحسب وسائل إعلام وشهود.

ونقلت صحيفة لوس انجليس تايمز عن مسؤولين في إدارة الطوارئ قولهم إن فيشر أصيبت بنوبة قلبية خلال الرحلة، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

كانت فيشر (60 عاما) تقوم بجولة للترويج لكتاب جديد وتشتهر فيشر بدور الأميرة ليا في سلسلة أفلام (ستار وورز) أو (حرب النجوم). ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن فيشر على الفور للحصول على تعليق.

وأورد أيضا موقع (تي.إم.زي) المعني بأخبار المشاهير على الإنترنت وكذلك وسائل إعلام أخرى أن فيشر أصيبت بنوبة قلبية على الطائرة قبل وصولها إلى مطار لوس أنجليس الدولي.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجليس أن طاقما طبيا من إدارة الطوارئ انتظر رحلة قادمة في المطار لعلاج مريض أو مريضة من “نوبة قلبية” حيث قدم الفريق “مساعدة متقدمة منقذة للحياة” للمريض أو المريضة قبل نقله إلى المستشفى.