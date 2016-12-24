اعلن مركز التنبؤ، بوزارة الموارد المائية والري، عن إشارة نماذج التنبؤ بالأمطار، إلى سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وامتدادها لمحافظات الوجه البحري والقاهرة غدًا الأحد وبعد غد الإثنين.

وأشار المركز، إلى أن خرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية أوضحت سقوط أمطار متوسطة اليوم السبت، على السواحل الشمالية قد تصل إلى 10 مم/ يوم، على السواحل الشمالية الغربية.

ويتوقع استمرار هطول الأمطار الخفيفة، غدًا الأحد 25 ديسمبر، على السواحل الشمالية، بحجم قد يصل إلى 5 مم/ يوم، ومن المتوقع امتدادها إلى محافظات الوجة البحرى والقاهرة.

كما أشارت خرائط الأمطار، إلى توقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، قد تصل إلى 5 مم/ يوم، وقد تمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة، في يوم الإثنين 26 ديسمبر الجاري.

ويهيب المركز بالمسئولين في المحافظات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي المشكلات الناجمة عن هطول الأمطار، ويهيب المركز كذلك بالمواطنين الحذر خلال فترات سقوط الأمطار.