توفى اليوم السبت الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عمر يناهز 81 عاما.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة وتشييع جثمان عضو هيئة كبار العلماء بمسقط رأسه بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية عصر اليوم.

ولد الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن والعميد الأسبق لكليتي الشريعة والقانون بالقاهرة وطنطا، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، في 27 من شهر نوفمبر لعام 1935م.

ويشغل عثمان، بجانب عضويته لهيئة كبار العلماء، عضوية مجمع البحوث الإسلامية، وعضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر، وعضو مجلس إدارة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وعضو مؤسس بجمعية الخصوبة والعقم بمصر، وعضو مجموعة العمل الحكومية المؤقتة المقرر تشكيلها وفقًا لقرار مؤتمر القمة الإسلامي بشأن المرأة ودورها في تنمية المجتمع الإسلامي.