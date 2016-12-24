 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 01:40 مساءً
روابط سريعة
بالأرقام.. متعب يتفوق على صلاح وباسم ويحصد لقب أفضل مهاجم في 2016
عماد متعب

بالأرقام.. متعب يتفوق على صلاح وباسم ويحصد لقب أفضل مهاجم في 2016

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:08 م
وكالات

أظهرت الأرقام والاحصائيات،أن عماد متعب مهاجم الأهلي هو أفضل مهاجم مصري في عام 2016،من حيث المعدل التهديفي ، حيث تفوق بالأرقام على باسم مرسي مهاجم الزمالك ومحمد صلاح مهاجم روما الايطالي وحسام باولو مهاجم سموحة.

وشارك عماد متعب في 538 دقيقة مع الأهلي في عام 2016 ، سجل فيها ثمانية أهداف بمعدل هدف كل 67 دقيقة وهو معدل تهديفي رائع جدا

وجاء ترتيب أفضل 10 مهاجمين مصريين في عام 2016 على النحو التالي :

1- عماد متعب (الأهلي) 8 أهداف في 538 دقيقة بمعدل هدف كل 67 دقيقة

2- حسام باولو (سموحة) 21 هدفا في 2964 دقيقة بمعدل هدف كل 141 دقيقة

3- محمد فضل (المقاولون العرب)12 هدفا في 1815 دقيقة بمعدل هدف كل 151 دقيقة

4- باسم مرسي (الزمالك) 20 هدفا في 3051 دقيقة بمعدل هدف كل 152 دقيقة

5- محمود كهربا (الزمالك - اتحاد جدة) 20 هدفا في 3523 دقيقة بمعدل هدف كل 176 دقيقة

6- محمد صلاح (روما الايطالي) 18 هدفا في 3548 دقيقة بمعدل هدف كل 197 دقيقة

7- أحمد جمعة (المصري) 10 أهداف في 2031 دقيقة بمعدل هدف كل 203 دقيقة

8- أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا) 15 هدفا في 3445 دقيقة بمعدل هدف كل 229 دقيقة

9- عمرو مرعي (انبي) 13 هدفا في 3033 دقيقة بمعدل هدف كل 233 دقيقة

10- مروان محسن (الإسماعيلي - الأهلي) 10 أهداف في 2763 دقيقة بمعدل هدف كل 276 دقيقة

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3