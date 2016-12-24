بالأرقام.. متعب يتفوق على صلاح وباسم ويحصد لقب أفضل مهاجم في 2016

أظهرت الأرقام والاحصائيات،أن عماد متعب مهاجم الأهلي هو أفضل مهاجم مصري في عام 2016،من حيث المعدل التهديفي ، حيث تفوق بالأرقام على باسم مرسي مهاجم الزمالك ومحمد صلاح مهاجم روما الايطالي وحسام باولو مهاجم سموحة.

وشارك عماد متعب في 538 دقيقة مع الأهلي في عام 2016 ، سجل فيها ثمانية أهداف بمعدل هدف كل 67 دقيقة وهو معدل تهديفي رائع جدا

وجاء ترتيب أفضل 10 مهاجمين مصريين في عام 2016 على النحو التالي :

1- عماد متعب (الأهلي) 8 أهداف في 538 دقيقة بمعدل هدف كل 67 دقيقة

2- حسام باولو (سموحة) 21 هدفا في 2964 دقيقة بمعدل هدف كل 141 دقيقة

3- محمد فضل (المقاولون العرب)12 هدفا في 1815 دقيقة بمعدل هدف كل 151 دقيقة

4- باسم مرسي (الزمالك) 20 هدفا في 3051 دقيقة بمعدل هدف كل 152 دقيقة

5- محمود كهربا (الزمالك - اتحاد جدة) 20 هدفا في 3523 دقيقة بمعدل هدف كل 176 دقيقة

6- محمد صلاح (روما الايطالي) 18 هدفا في 3548 دقيقة بمعدل هدف كل 197 دقيقة

7- أحمد جمعة (المصري) 10 أهداف في 2031 دقيقة بمعدل هدف كل 203 دقيقة

8- أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا) 15 هدفا في 3445 دقيقة بمعدل هدف كل 229 دقيقة

9- عمرو مرعي (انبي) 13 هدفا في 3033 دقيقة بمعدل هدف كل 233 دقيقة

10- مروان محسن (الإسماعيلي - الأهلي) 10 أهداف في 2763 دقيقة بمعدل هدف كل 276 دقيقة