بالأرقام.. متعب يتفوق على صلاح وباسم ويحصد لقب أفضل مهاجم في 2016السبت، 24 ديسمبر 2016 02:08 م
أظهرت الأرقام والاحصائيات،أن عماد متعب مهاجم الأهلي هو أفضل مهاجم مصري في عام 2016،من حيث المعدل التهديفي ، حيث تفوق بالأرقام على باسم مرسي مهاجم الزمالك ومحمد صلاح مهاجم روما الايطالي وحسام باولو مهاجم سموحة.
وشارك عماد متعب في 538 دقيقة مع الأهلي في عام 2016 ، سجل فيها ثمانية أهداف بمعدل هدف كل 67 دقيقة وهو معدل تهديفي رائع جدا
وجاء ترتيب أفضل 10 مهاجمين مصريين في عام 2016 على النحو التالي :
1- عماد متعب (الأهلي) 8 أهداف في 538 دقيقة بمعدل هدف كل 67 دقيقة
2- حسام باولو (سموحة) 21 هدفا في 2964 دقيقة بمعدل هدف كل 141 دقيقة
3- محمد فضل (المقاولون العرب)12 هدفا في 1815 دقيقة بمعدل هدف كل 151 دقيقة
4- باسم مرسي (الزمالك) 20 هدفا في 3051 دقيقة بمعدل هدف كل 152 دقيقة
5- محمود كهربا (الزمالك - اتحاد جدة) 20 هدفا في 3523 دقيقة بمعدل هدف كل 176 دقيقة
6- محمد صلاح (روما الايطالي) 18 هدفا في 3548 دقيقة بمعدل هدف كل 197 دقيقة
7- أحمد جمعة (المصري) 10 أهداف في 2031 دقيقة بمعدل هدف كل 203 دقيقة
8- أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا) 15 هدفا في 3445 دقيقة بمعدل هدف كل 229 دقيقة
9- عمرو مرعي (انبي) 13 هدفا في 3033 دقيقة بمعدل هدف كل 233 دقيقة
10- مروان محسن (الإسماعيلي - الأهلي) 10 أهداف في 2763 دقيقة بمعدل هدف كل 276 دقيقة
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