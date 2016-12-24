أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، وفاة مواطن، وإصابة أربعة آخرين، نتيجة تصادم سيارتين بطريق بين بني شجير وبني مريح بمدينة منفلوط محافظة أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان منذ قليل، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـأربع سيارات إسعاف كانت بموقع الحادث خلال سبع دقائق.

وأوضح البيان أنه تم نقل حالة الوفاة إلى مستشفى علوان المركزي، والمصابين إلى مستشفيات منفلوط المركزي، وأسيوط الجامعي، حيث تراوحت حالات الإصابة بين كسور وخدوش وكدمات وسحجات، وجميع المصابين يتلقون العلاج اللازم.