التموين :المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يكفي لمدة 4 أشهرالسبت، 24 ديسمبر 2016 01:57 م
أكد محمد الشيخ، وزير التموين، أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يكفي لمدة 4 أشهر، وأن الرئيس السيسي قدم دعما إضافيا للوزارة بمبلغ مليار و800 ألف دولار، لتأمين السلع الأساسية لمدة 6 أشهر مقبلة.
وأوضح الوزير، أنه لا زيادة في سعر الخبز، وسيظل عند 5 قروش للمواطنين، رغم زيادة تكلفته إلى 54 قرشًا.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تشكيل لجنة من 6 وزارات لتنقية البطاقات التموينة من غير المستحقين، والتي ستوفر 30 % من الدعم، بدءًا من يناير المقبل، وستتم إضافة المواليد الجديدة، مؤكدًا أن قيمة الدعم المقدم لبطاقات التموين يصل إلى 49 مليار جنيه.
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