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التموين :المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يكفي لمدة 4 أشهر
سلع تموينية
سلع تموينية

التموين :المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يكفي لمدة 4 أشهر

السبت، 24 ديسمبر 2016 01:57 م
كتب-ربيع شعبان

أكد محمد الشيخ، وزير التموين، أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يكفي لمدة 4 أشهر، وأن الرئيس السيسي قدم دعما إضافيا للوزارة بمبلغ مليار و800 ألف دولار، لتأمين السلع الأساسية لمدة 6 أشهر مقبلة.

وأوضح الوزير، أنه لا زيادة في سعر الخبز، وسيظل عند 5 قروش للمواطنين، رغم زيادة تكلفته إلى 54 قرشًا.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تشكيل لجنة من 6 وزارات لتنقية البطاقات التموينة من غير المستحقين، والتي ستوفر 30 % من الدعم، بدءًا من يناير المقبل، وستتم إضافة المواليد الجديدة، مؤكدًا أن قيمة الدعم المقدم لبطاقات التموين يصل إلى 49 مليار جنيه.

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