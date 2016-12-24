أكد محمد الشيخ، وزير التموين، أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يكفي لمدة 4 أشهر، وأن الرئيس السيسي قدم دعما إضافيا للوزارة بمبلغ مليار و800 ألف دولار، لتأمين السلع الأساسية لمدة 6 أشهر مقبلة.

وأوضح الوزير، أنه لا زيادة في سعر الخبز، وسيظل عند 5 قروش للمواطنين، رغم زيادة تكلفته إلى 54 قرشًا.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تشكيل لجنة من 6 وزارات لتنقية البطاقات التموينة من غير المستحقين، والتي ستوفر 30 % من الدعم، بدءًا من يناير المقبل، وستتم إضافة المواليد الجديدة، مؤكدًا أن قيمة الدعم المقدم لبطاقات التموين يصل إلى 49 مليار جنيه.