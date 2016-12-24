تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، عملية تقديم طلبات راغبي العمل على وظائف المعلمين للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والأطباء والممرضات، وعددا من المهن الفنية للعمل بدولة الكويت ويستمر قبول طلباتهم حتي الخميس المقبل بديوان عام وزارة القوي العاملة.

وشدد الوزير على ضرورة تسهيل عملية التقديم لراغبي العمل وسرعة إنجاز استلام أوراقهم والسيرة الذاتية، وشهادات الخبرة ، ووجه مدير إدارة التمثيل الخارجي بضرورة تذليل أي مشكلات أو عقبات أمام راغبي العمل ورعايتهم ومعاملتهم بصورة جيدة.

وقال “سعفان”: إن التخصصات المطلوبة للعمل بمستشفى المواساة الجديدة بدولة الكويت تتمثل في أطباء استشاريين في النساء والتوليد “سيدات”، وأمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب، والكلى ، وأمراض الكلي، والأمراض الصدرية ، والعظام “تخصص كتف” ، وسكر وغدد صماء ، وجراحة عامة ومخ وأعصاب ، وجراحات تجميلية ، وأشعة، وجراحة المسالك البولية، براتب يبدأ من 3000 دينار كويتي، وخبرة 7 سنوات بعد الدكتوراه، والسن من 40 الى 55 سنة ، فضلا عن طبيب اختصاصي تخدير، خبرة 3 سنوات بعد الدكتوراه ، والسن من 35 إلي 50 سنة، والراتب يبدأ من 2000 دينار.

وأضاف الوزير أن الوظائف تمتد لتشمل أطباء مسجلين أمراض نساء وتوليد “سيدات” وأطفال وحديثي الولادة ، وعلاج طبيعي ، وجراحة عامة، وقلب ، وأمراض صدرية، وطوارئ ، وأشعة ، خبرة سنة بعد الماجيستير، والسن من 25 إلي 40 سنة ، والراتب يبدأ من 1200 دينار ، فضلا فني مختبر أطفال أنابيب “سيدات” خبرة 3 سنوات بعد الماجيتسير، والراتب يبدأ من 1200 دينار، بالإضافة ممرضات بكالوريوس أو دبلوم تمريض والسن من 25 إلي 40 سنة، والراتب يبدأ من 300 دينار كويتي.

وأشار “سعفان” إلي أن هناك تخصصات فنية مطلوبة للعمل بشركة “كي سي سي للهندسة والمقاولات” بدولة الكويت منها مهندسين مدني بكالوريوس هندسة مدنية “ذكور وإثاث”، براتب 750 دينارا كويتيا، خبرة من 8 الى 12 سنة ، على ألا يزيد السن على 38 سنة ، وحاسب كميات، بكالوريوس هندسة مدنية، براتب 600 دينار، وخبرة من 15 إلى 25 سنة على ألا يزيد السن على 45 سنة .

كما تمتد الطلبات لمساح أراضي بكالوريوس أو دبلوم مساحة براتب من 300 إلي 400 دينار وخبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن لا يزيد على 38 سنة ومساعد مساح أراضي، مؤهل متوسط براتب 130 دينارا خبرة 5 سنوات والسن من 20 الى 30 سنة ، ومراقب مدني معهد فنى هندسي براتب من 250 الى 400 دينار وخبرة من 5 الى 20 سنة والسن من 25 إلى 42 سنة، ومراقب تشطيبات، معهد فنى هندسي براتب 350 دينارا وخبرة من 15 الى 20 سنة ، ونجار وحداد مسلح ، براتب 180 دينارا، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات ، وعامل بناء ومساح محارة “مبيض محارة”، ومبلط براتب 150 دينارا، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، ومعلم سيراميك براتب 160 دينارا وخبرة لا تقل عن 10 سنوات وعامل عادي براتب 120 دينارا، والسن لهذه المهن لا يزيد على 42 سنة.

وأضاف الوزير أن المهن المطلوبة تشمل أيضا ، فنى أنابيب خرسانية مؤهل متوسط براتب 150 دينارا، ومساعد فني أنابيب مؤهل متوسط، براتب 125 دينارا خبرة 5 سنوات ، وسائق عامة “رخصة درجة أولى” مؤهل متوسط ، براتب 140 دينارا، وعامل حفر براتب 120 دينارا وخبرة 5 سنوات، والسن من 20 إلى 30 سنة.

وذكر الوزير أن الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات تطلب عددا من التخصصات تشمل كيج مان، براتب يترواح بين 250 إلى 350 دينارا كويتيا ، ومراقب فرقة أسفلت، براتب من 200 إلى 250 دينارا كويتيا وخبرة 5 سنوات ، و عدد 3 سائق مدحلة براتب من 180 إلى 200 دينار ، وعامل عادى، براتب من 100 إلى 120 دينارا، وشويك براتب من 200 إلى 220 دينارا ، خبرة 5 سنوات ، ومراقب أعمال ترابية ، براتب من 200 الى 250 دينارا ،وخبرة 10 سنوات.

وأوضح وزير القوي العاملة أن المطلوبين للعمل في مجال التدريس بدولة الإمارات العربية المتحدة ، في تخصصات اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، براتب شهري يتراوح ما بين 4000 إلي 6000 درهم إمارتي، شاملا السكن، فضلا عن تأمين المواصلات والتأمين الصحي للمعلم، وتعليم مجاني لطفل واحد داخل مدارس مجموعة مؤسسة “جميس للتعليم”، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأشار إلي أن فرص المعلمين للذكور والإناث من العشرين الأوائل من خريجي جامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية، لأعوام من 2012 حتي 2015 ، فضلا عن الدارسين المميزين من خريجي معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعتي القاهرة والإسكندرية ، علي أن تكون الشهادة الأصلية في اللغة العربية ، مع خبرة سنة واحدة أو بدون لجميع المتقدمين.

وأشار “سعفان” إلي أن الطلبات تقدم شخصيا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، حتي يوم الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا ، بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة ، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.