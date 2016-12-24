أنهت كليات جامعة القاهرة كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي 2016 - 2017، وذلك فيما يتعلق بإعلان جداول الامتحانات وأماكنها وتوقيتاتها، وتجهيز قاعات الامتحانات وأعمال الكنترول.

وحددت كل كلية مواعيد امتحانات طلابها وفقآ لطبيعة الدراسة بها والتي تبدأ من يوم 25 ديسمبر الجاري وتنتهي في كافة الكليات يوم 26 يناير المقبل، لتبدأ بعدها أجازة نصف العام الدراسي يوم 28 يناير ولمدة أسبوعين.

وأكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تلزم لتوفير الراحة للطلاب خلال تأديتهم الامتحان، وتوفير إجراءات التأمين للجان الامتحانات، وضمان نظافة القاعات بصفة مستمرة، وكذلك السماح للطلاب الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية، بدخول الامتحانات على أن يتم السداد في الفصل الدراسي الثاني.

وشدد نصار على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكليات بقرار مجلس الجامعة بالتواجد خلال فترة الامتحانات وعدم قبول أية أعذار إلا بعد موافقة نائب رئيس الجامعة المختص أو عميد الكلية واعتمادها من رئيس الجامعة، وتطبيق جزاءات الغش بين الطلاب التي أقرها مجلس الجامعة.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس شئون التعليم والطلاب عقد اجتماعا، ناقش خلاله، كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي، ومن بينها التأكيد على الكليات بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، والانتهاء من إعداد كراسات الإجابات، وتجهيز أماكن وقاعات ولجان الامتحانات، وتوفير الملاحظين داخل اللجان، وتجهيز الكنترولات ولجان الممتحنين، وحظر دخول التليفون المحمول، وتشكيل اللجان الخاصة بالحالات المرضية بمستشفي الطلبة.

وكذلك اللجان الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مرافقين لهم، وتشكيل غرفة عمليات لإدارة أعمال الامتحانات برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وموافاتها بتقرير يومي عن سير أعمال الامتحانات وبحث أي شكاوى متعلقة بها، وتشكيل لجان الطلاب المحبوسين بسجن طرة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2016 - 2017 يوم 25 ديسمبر الجاري بكلية العلاج الطبيعي، ويوم 26 بكليات التجارة والآثار ودار العلوم ، ويوم 27 بكلية العلوم، ويوم 28 بكليات الآداب والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام (مواد التخلف)، ويوم 29 بكلية الصيدلة ، ويوم 31 بكلية الهندسة ، وأول يناير بكلية الحقوق، و 2 يناير بكليتي الزراعة والتمريض، و 4 يناير بكلية الحاسبات والمعلومات، و 5 يناير كلية التربية النوعية ، و 9 يناير بكلية الطب للفرق الأولى والثانية والثالثة، و10 يناير بكلية التخطيط العمراني.