 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 01:45 مساءً
روابط سريعة
المعارضة السورية تنفي تلقيها دعوة لحضور اجتماعات "أستانا" في كازخستان
رياض نعسان آغا الناطق باسم هيئة المفاوضات السورية

المعارضة السورية تنفي تلقيها دعوة لحضور اجتماعات "أستانا" في كازخستان

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:11 م
متابعات

نفت المعارضة السورية اليوم السبت، تلقيها دعوة لحضور اجتماعات أستانا في كازخستان.

وقال بسام حج مصطفى عضو المكتب السياسي في حركة “نور الدين الزنكي”، حسبما ذكرت قناة “العربية الحدث” الإخبارية: “لا معلومات لدي عن الاجتماع..ولم يعلن أي فصيل تلقيه دعوة أو رغبته بالحضور حتى الآن”.

من جانبه، نفى المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض رياض نعسان آغا وصول دعوات “للهيئة ” بهذا الخصوص.

ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن -أمس الجمعة- أن روسيا وإيران وتركيا ورئيس النظام السوري بشار الأسد، وافقوا على إجراء محادثات جديدة تهدف لحل الصراع في سوريا بمدينة “أستانة” عاصمة كازاخستان، مضيفا أن هذه الخطوة مفادها التوصل لوقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3