نفت المعارضة السورية اليوم السبت، تلقيها دعوة لحضور اجتماعات أستانا في كازخستان.

وقال بسام حج مصطفى عضو المكتب السياسي في حركة “نور الدين الزنكي”، حسبما ذكرت قناة “العربية الحدث” الإخبارية: “لا معلومات لدي عن الاجتماع..ولم يعلن أي فصيل تلقيه دعوة أو رغبته بالحضور حتى الآن”.

من جانبه، نفى المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض رياض نعسان آغا وصول دعوات “للهيئة ” بهذا الخصوص.

ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن -أمس الجمعة- أن روسيا وإيران وتركيا ورئيس النظام السوري بشار الأسد، وافقوا على إجراء محادثات جديدة تهدف لحل الصراع في سوريا بمدينة “أستانة” عاصمة كازاخستان، مضيفا أن هذه الخطوة مفادها التوصل لوقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد.