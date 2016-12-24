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بالفيديو .. عمال شركة النصر للكيماويات يلتقطون صورة تذكارية مع السيسي
السيسي يشهد افتتاح التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة‎‎

بالفيديو .. عمال شركة النصر للكيماويات يلتقطون صورة تذكارية مع السيسي

السبت، 24 ديسمبر 2016 01:46 م
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التقط عمال شركة النصر للكيماويات الوسيطة، الصور التذكارية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، على هامش افتتاح الرئيس أعمال توسعات جديدة بالشركة.



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