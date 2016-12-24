قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن بلاده ترحب بعودة مواطنيها المرحلين من دول أجنبية والذين لم يتحصلوا على تصاريح إقامة خاصة في ألمانيا وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي حول المهاجرين.

وأكد الجهيناوي في تصريحات أمام البرلمان التونسي اليوم السبت - أن تونس ستستقبل كل مهاجر تونسي يتم ترحيله وأنهم “مرحب بهم ولا إشكالية في ذلك”.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصلت هاتفيا أمس بالجمعة بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي طلبت منه التسريع بقبول ترحيل المواطنين التونسيين الذين رفضت برلين منحهم ترخيص، وذلك بعد أيام من اتهامات نفتها تونس حول تهاون في استعادة منفذ عملية برلين أنيس العامري.

وتأتي تصريحات وزير خارجية تونس في الوقت الذي ينفذ فيه صباح اليوم عدد من منظمات المجتمع المدني ومواطنون من مختلف الأعمار والمهن وقفة احتجاجية أمام مجلس البرلمان التونسي يطالبون فيها بمنع الإرهابيين من العودة إلى تونس باعتبارهم تخلوا ضمنيا على الجنسية التونسية منذ أن اختاروا القتال تحت راية أخرى غير الراية التونسية.

من جانبه .. صرح وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، خلال جلسة بالبرلمان بأن 800 تونسي عادوا من بؤر التوتر، مشيرا إلى أن الوزارة لديها كافة المعطيات المتعلقة بهم.

وأشار إلى إمكانية وجود عدد آخر لا تتوفر حولهم أية معلومات”، مبينا أن الوزارة لديها كافة المعطيات اللازمة المتعلقة بالتونسيين الموجودين في بؤر التوتر”، وأنها على أتم الاستعداد للنقاش حول هذه المسألة أمام لجنة الأمن والدفاع صلب مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.