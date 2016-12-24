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بالفيديو.. قاتل فرج فودة يخطب في جهاديي حلب
ابو العلا عبد ربه في سوريا

بالفيديو.. قاتل فرج فودة يخطب في جهاديي حلب

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:04 م
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ظهر الجهادي المصري أبو العلا عبد ربه، قاتل المفكر فرج فودة، في سوريا وهو يخطب في مجموعة من الجهاديين ويحدِّثهم عن التوبة والجهاد ومعاهدة الله على نصر شريعته.

وتَطرَّق “عبد ربه”، في مقطع فيديو بلغ 12 دقيقة، إلى الأوضاع في سوريا وحلب، إذ أعرب في عصبية عن غيرته على شريعة الله وأن تنتصر في حلب التي استعادها النظام السوري.

وشغل “عبد ربه” منصبًا في الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، كما تورَّط في عملية اغتيال المفكر الراحل فرج فودة. وتم الإفراج عنه خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ثم اختفى عقب الإطاحة بحكمها ليظهر بعد ذلك في صفوف التنظيمات الإرهابية المحارِبة في سوريا.



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