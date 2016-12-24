حملة قومية للكشف المبكر عن أورام الثدىالسبت، 24 ديسمبر 2016 01:46 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إستلام 151 جهاز أشعه تمهيدا لتوزيعها على المستشفيات ، وذلك ضمن اتفاقية برلين المتضمنة توريد 552 جهاز أشعة لوزارة الصحة والسكان لتوزيعهم على المستشفيات التى سيتم افتتاحها ، والمستشفيات الأخرى طبقا لاحتياجاتها.
وأوضحت الدكتورة عبير المغاوري مستشار الوزير للأشعة أن الأجهزة التى تم استلامها تشمل اجهزة موجات فوق صوتية وأجهزة اكس راي بالاضافه الي 4 اجهزة رنين مغناطيسي سيتم استلامهم اليوم الخميس، لافتا الى أن باقى الأجهزة ستصل تباعا خلال الأشهر القليلة القادمة متضمنة اجهزه اشعة عاديه وأجهزه رقمية وأجهزة اشعة بالكومبيوتر وأشعه متنقلة ( موبايل اكس راي ) ، بالإضافة الى اجهزة موجات فوق صوتية وأجهزة اشعة للعمليات الكبري والصغرى ، وأجهزة قسطرة القلب بالاضافه الي اجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة القطعية وأشعة الثدي الرقمي وأشعه جاما كاميرا ( الفحص بالنظائر المشعة والتي تستخدم للمسح الذري والاورام ).
وأكدت مستشار الوزير للأشعة أن الأجهزة سيتم توزيعها على مستشفيات الطب العلاجي والتعليمي والمؤسسة العلاجية وأمانه المراكز الطبية والتأمين الصحي.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تدشين حملة تثقيفية وتوعية للكشف المبكر عن اورام الثدي واهميتة والفئة العمرية المستهدفة من الحملة القومية، وذلك منذ الاربعاء الماضي 14 ديسمبر بمستشفي الاقصر الدولي.
وأوضحت الدكتورة عبير المغاوري مستشار الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام علي البرنامج القومي لصحة المرأة انه تم فحص 15 الف و 724 سيدة مجانا خلال عام 2016 ، ووجدت نسبه اصابه ل 307 سيدة فقط ، اي حوالي 2%، لافته الى وجود الخط الساخن للاستفسار والمتابعة 22769701.
وأكدت مستشار الوزير لشئون الاشعة على أن البرنامج القومي للكشف المبكر عن اورام الثدي بدء منذ عام 2007 ومستمر حتى الأن.
وناشدت مستشار الوزير لشئون الاشعة السيدات فوق سن الاربعين بالتوجة ببطاقة الرقم القومي الي عربة الكشف المبكر عن اورام الثدي المنتشرة في المناطق السابق ذكرها ، لافتا الى ان البرنامج القومي يستهدف السيدات فوق الاربعين في جمهوريه مصر العربية والخدمة مجانا تماما وجميع العاملات اللاتي يقمن باجراء الفحص في الوحدات المتنقلة من السيدات.
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