تعرف على أسعار مواد البناء اليوم السبت في مصرالسبت، 24 ديسمبر 2016 01:48 م
سجلت اسعار الأسمنت اليوم بالأسواق إرتفاعاً في أٍسعارها نتيجة للأرتفاع المتوالي في سعر الدولار في البنوك وبلغت أسعار الأسمنت اليوم كالتالي:-
سجل سعر الأسمنت بالشركة العربية للأسمنت المسلح نحو 733 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت بالشركة القومية للأسمنت الفاخر نحو 728 جنيه للطن، وأسمنت بورتلاند طره 733 جنيه للطن.
وبلغ سعر اسمنت سيناء نحو 713 جنيه للطن، ومصر للأسمنت (قنا) ب 715 جنيه للطن، وأخيراً سجل سعر الأسمنت من إنتاج شركة السويدي نحو 728 جنيه للطن.
أما أسعار الحديد فقد بلغت اليوم كالتالي :-
حديد بشاي بسعر 9800 جنيه للطن ، حديد عز بسعر 9800 جنيه للطن ، العتال بسعر 9700 جنيه للطن ، حديد المصريين بسعر 9700 جنيه للطن ، المعادي بسعر 9550 جنيه للطن ، عطية بسعر 9700 جنيه للطن ، الكومي بسعر 9700 جنيه للطن، المراكبي بسعر 9650 جنيه للطن ، الجيوشي بسعر 9650 جنيه للطن ، وأخيراً مصر سيتل بسعر 9555 جنيه للطن.
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