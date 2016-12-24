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جواب تلميذ مغربي بامتحان الفيزياء بهولندا يشعل مواقع التواصل
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جواب تلميذ مغربي بامتحان الفيزياء بهولندا يشعل مواقع التواصل

السبت، 24 ديسمبر 2016 01:50 م

تداول الإعلام الهولندي على نطاق واسع صورة من ورقة امتحان تلميذ مغربي يعيش في المهجر، أظهرت إجابة طريفة على إحدى الأسئلة في مادة الفيزياء.

وقال موقع “اليوم 24” المغربي إن جواب تلميذ، من أبناء الجالية المغربية في هولندا، عن سؤال كتابي في مادة الفيزياء أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا البلد، حيث جاء في سؤال مادة الفيزياء ما يلي باللغة الهولندية: “أذكر حركتين اثنتين لا يمكن للعين المجردة رؤيتهما”، فكان جواب التلميذ: “شبشب (حذاء) أمي”.

ويقصد التلميذ بجواب “شبشب أمي” السرعة التي تقدف بها والدته “الشبشب” في اتجاهه لضربه وتعنيفه.

ومن الجدير ذكره أن قوانين هولندا ترفض “العنف” الممارس على الأطفال، سواء داخل البيت أو خارجه.

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