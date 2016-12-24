الإفراج عن 49 مصريًا احتجزتهم ميليشيات الحوثي في صنعاء

أفرجت ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، عن 49 مواطنًا مصريًا كانت قد احتجزتهم في وقت سابق في محافظة الحديدة الساحلية ونقلتهم إلى العاصمة اليمنية.

ونقل موقع “العين” الإماراتي عن مصدر دبلوماسي مصري، اليوم السبت، تأكيده بعودة الصيادين المصريين إلى مقر إقامتهم بعد احتجازهم في السجن الاحتياطي بالعاصمة صنعاء.

وذكر الموقع أن عملية الإفراج جاءت بعد اتصالات مكثفة بين الجانب المصري وميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن الصيادين في صحة جيدة، وتمت معاملتهم معاملة حسنة خلال فترة الاحتجاز.