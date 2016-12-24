أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة أن بلاده خصصت عام 2017 “عاما للخير” للإمارات وشعبها وللمنطقة والعالم في إطار النهج الذي تبناه بلاده لترسيخ قيمة العطاء.

وقال الشيخ خليفة - في تصريح بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت - إن دولة الامارات اختارت العام المقبل ليكون عاما للخير لجميع أبناء الشعب الإماراتي وللمنطقة والعالم انطلاقا من النهج الذي تتبناه بلاده منذ تأسيسها لتقديم الخير للجميع دون مقابل ..منوها بأن دولة الإمارات سطرت إنجازات عالمية في العطاء وتسعى لترسيخ قيمة العطاء والبذل كأحد أهم مميزات الشخصية الإماراتية والمؤسسات الإمارتية.

ونوه بأن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة هو من أرسى قيم العطاء وعمل الخير كأحد المبادئ الرئيسية التي انطلقت منها رسالة دولة الإمارات وجعلت أياديها البيضاء ممدودة في كل مكان ونحن مستمرون علي نهجه.

من جانبه..قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “إن عام الخير هو رسالة محبة وتسامح وتنمية يرسلها قادة الإمارات وشعبها المعطاء للمنطقة والعالم” .. مضيفا: “الأمم المتحضرة هي أمم يراعي أفرادها بعضهم بعضا وتسهم مؤسساتها في رفعة مجتمعاتها ويعمل الجميع من أجل الجميع وهذا ما نريده في عام الخير”.

وأفاد بأن برامج ومبادرات “عام الخير” سوف تستهدف بشكل رئيسي القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة التنمية من خلال ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في كافة المؤسسات .. مؤكدا أن “عام 2017 سيكون عام الشراكة مع القطاع الخاص ليقدم شيئا استثنائيا للمجتمع ويسهم بفعالية في المسيرة التنموية.