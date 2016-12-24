"كانون" العالمية تختار "CRM Silicon 21" أفضل وكيل لحلول الارشفة الالكترونية والبيع المباشر في أفريقياالسبت، 24 ديسمبر 2016 01:41 م
تأكيداً على شراكتها الاستراتيجية مع شركة كانون العالمية وريادتها في قطاع التوزيع ، للعام الثالث على التوالي كرمت شركة كانون شركة CRM Silicon 21 وكيل كانون في مصر، الشركة المصرية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات ، كأفضل شركة في حلول الارشفة الالكترونية DIMS والبيع المباشر خلال عام 2016 ، جاء ذلك في احتفالية ضخمة أقيمت مؤخرا في كينيا بمشاركة قيادات شركة كانون العالمية ووكلائها على مستوى القارة الأفريقية للفترة من 2015 إلى 2016.
ويعد التكريم الذي حصلت عليه سيليكون 21 CRM نتيجة النمو في حجم الأعمال الذي حققته الشركة خلال العام 2016 ، وكشفت فيه كانون عن استراتيجيتها مع وكلائها في السوق الأفريقي خلال عام 2017 ، وأعرب الدكتور حازم شرباصي رئيس شركة سيليكون 21 عن سعادته بهذا التكريم ، مؤكداً أن هذا التكريم الذي حصلت عليه سيليكون 21 جاء نتيجة للتعاون مع كانون خلال السنوات 10 الماضية على طرح جميع منتجات شركة كانون على السوق المصري التي توفر أعلى مستويات السرعة والكفاءة في إنجاز الأعمال ، علاوة على الحلول المتكاملة التى تساعد الشركة في إنهاء أعمالها خاصة إدارة الأرشيف الإلكتروني .
وفي نفس السايق، أكد المهندس أيمن جاد المديرالتنفيذي لشركة سيليكون 21 ( CRM ) وكيل كانون في مصر : ” أن سيليكون 21( CRM ) نجحت من خلال ماسحات ضوئية Canon High Speed Scanners أن تصل بحصة كانون السوقية من الماسحات الضوئية إلى 35% من حجم السوق بحجم نمو بلغ 240% ، ونجحت في تحقيق حجم أعمال ومبيعات خلال العام الحالي بلغت 55% مقارنة بالعام السابق من منتجات شركة كانون” .
ومن جانبه ، أوضح تامر جلال ، مدير عام التسويق بشركة سيليكون 21 : “أن الجائزة التى حصلت عليها اليوم سيليكون 21 لا تعتبر الأولى ولكنها تأتي استكمالا للنجاحات التى حققتها سيليكون 21 ، فخلال السنوات القليلة الماضية نجحت سيليكون 21 في التركيز على التدريب المكثف للموزعين على جميع منتجات كانون مما خلق خبرات جديدة تتواكب مع أحتياجات السوق وسهولة التواصل مع العميل ، مشيرا إلى أننا نعمل على توسيع انشطة كانون في السوق المحلي من خلال تدريب الموزعين التابعين لسيليكون 21 والذين يبلغون في أجماليهم إلى 24 موزعا وقد ساعدت كل هذه الأنشطة والبرامج التدريبية في زيادة أعمال كانون في مصر.
كما تمتد شبكة موزعي سيليكون 21 جميع محافظات الجمهورية من الأسكندرية وحتى أسوان لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المنتشرين في كل انحاء الجمهورية والتى تختارهم سيليكون 21 بعناية فائقة”.
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