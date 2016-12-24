أكد الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، أن الصيادلة يئنون من الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن النقابة مؤسسة الوطنية تخدم 90 مليون مواطن.

وقال فاروق من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم السبت: “عزيز علينا أن نغلق أبوابنا أمام أهالينا، وليعلم الجميع أن الصيادلة يعملون 24 ساعة لخدمة المواطنين على الرغم من أن القانون يحدد 8 ساعات عمل فقط”، مضيفا “الصيدلي المهني الوحيد الذي يقدم استشارة مجانية”.

وأعلن أنه هناك نقص وعدم توافر للأدوية وأنواعها بالصيدليات بسبب زيادة سعر الأدوية “العشوائية” ومنع توريد الأدوية، وقال “الصيدليات مغلقة فعلا، مفيش مريض بيخش بروشتة ويلقيها كاملة.. نحن نغلق من أجل المريض المصري”.

وأضاف هناك ابتزاز من شركات الأدوية لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بعد رفضه ارتفاع سعر الأدوية، وقال : “بيتم الآن سحق الشعب من أجل رجال أعمال تحدوا الوطن وأحرجوا الحكومة”.

وأوضح أنه هناك بعض شركات الأدوية أدعت خسارتها وحققت أرباح400 مليون جنيه خلال 10 شهور، مضيفا أن ثلث صيدليات مصر أفلست والثلثين مهددين بالإفلاس.

وقال : “وزير الصحة في غيبوبة.. عمركوا شفتوا وزير صحة بيعلن عن تسعيرة قبلها بشهرين، مما أدى إلى رفض المصانع توريد الأدوية”.

وتابع “رئيس الجمهورية لازم يتدخل لمنع هذا التهريج”، مضيفا “يا رئيس الجمهورية هذه مسئوليتك للتدخل لحماية الغلابة”.

وذكر أن أسعار المواد الخام منخفضة على الرغم من ارتفاع أسعار الدولار، مشيرا إلى أنه بموجب المادة 11 من القرار الوزاري 499 يجب إعادة تسعير الدواء كل عام.

وفي سياق أخر، أوضح أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرارات نقابة الصيادلة تضغط على الدولة والمريض، مضيفا أن سوق الأدوية سوف يتعرض لخطورة نتيجة نقص المواد الخام منذ نوفمبر الماضي.

وطلب أبو العلا في تصريح تلفزيوني من الجميع التضافر من أجل حل أزمة الدواء، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي للأدوية في خطر.

وشدد على ضرورة أن يتم النظر لأنواع الأدوية أثناء إعادة تسعير الدواء حيث يتم رفع أسعار الأدوية الغير مؤثرة.

وكان محي عبيد، نقيب الصيادلة، قد أعلن أن أعضاء الجمعية العمومية اتخذوا قرارا بغلق الصيدليات لمدة 6 ساعات يوميا وتحويل الصيدلي الذي يمتنع عن القرار إلي لجنة آداب المهنة ووضع غرامة مالية على الصيدلية التي تخالق القرار 5 آلاف جنيه، احتجاجا على امتناع الشركات من تنفيذ القرار “499” وزيادة أسعار الدواء.