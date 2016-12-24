خلال الفترة المقبلة
وزير التعليم العالي: منظومة عمل جديدة لتطوير 86 مستشفى جامعيالسبت، 24 ديسمبر 2016 01:41 م
أكد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي أن الوزارة وضعت خطة فعالة لتطوير 86 مستشفى جامعي خلال الفترة المقبلة وذلك لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين على مستوى الجمهورية من خلال منظومة عمل جديدة.
جاء ذلك في تصريح خاص من الوزير لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش زيارته لجامعة المنوفية اليوم السبت لحضور احتفالات الجامعة بعيدها الأربعين، وأوضح أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات صحية متميزة لنحو 16 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن منظومة العمل الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحسين الخدمات الصحية وتقديمها على أعلى مستوى.
من جانبه، قال رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي إن احتفالات الجامعة بعيدها الأربعين تتضمن تكريم عدد من العلماء والشخصيات العامة التي لها دور بارز في الحياة العلمية، وكذلك تكريم 4 من رؤسائها المتوفين و8 من الرؤساء السابقين، و3 من العمداء السابقين و55 من أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن الستين و14 من أعضاء هيئة التدريس ممن توفوا في عام التكريم، و3 شخصيات ممن أدوا خدمات جليلة للجامعة وذلك بإهدائهم درع الجامعة وشهادات تقدير.
وأضاف أن الاحتفالات تتضمن أيضا تكريم 19 من أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والجامعة التقديرية وجائزة الجامعة للتفوق وجائزة الجامعة التشجعية، وجائزة الدكتور مصطفى عبد المتعال للمتميزين وجائزة الدكتور محمد شوقي الفنجري و33 من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، و11 طالبا من أوائل الشعب بالكليات و42 طالبا من أوائل الليسانس.
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