 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 12:55 مساءً
روابط سريعة
26% من العمليات الإرهابية في السعودية نفذها "داعش"
اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية

26% من العمليات الإرهابية في السعودية نفذها "داعش"

السبت، 24 ديسمبر 2016 01:39 م
متابعات

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء، منصور التركي أن تنظيم داعش الإرهابي ومؤيديه متورطون في 26% من العمليات الإرهابية التي استهدفت المملكة منذ عام 2000، والبالغة 126 جريمة إرهابية.

وأوضح التركي خلال ندوة عن دور المملكة في محاربة الإرهاب ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب، ونشرتها صحيفة “الرياض”، اليوم السبت، أن “بعض هذه العمليات الإرهابية استهدف القطيف والدمام (شرق البلاد)، فيما كان نصيب المناطق الأخرى 36 جريمة إرهابية”.

وأشار إلى أن “تلك الجماعات الإرهابية استغلت مآسي الدول الإسلامية وأبرزها سوريا، لجمع الأموال من أهل الخير واستغلالها في دعم العمل الإرهابي”.

وأضاف أنه “منذ تفجير المسجد النبوي لم يرتكب أي سعودي جريمة إرهابية لها علاقة بداعش، باستثناء ما يحدث في الدمام والقطيف”، موضحًا أن “مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة نجح في إعادة 85% من الموقوفين إلى حياتهم الطبيعية”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3