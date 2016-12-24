تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا اليوم /السبت/ من صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قدم خلاله الشكر لمصر على دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوقف وإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن المسئول الفلسطيني أكد الثقة الكاملة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الفلسطيني لرعايتها للقضية الفلسطينية والدفاع عنها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أكد - خلال الاتصال - أن التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة اتصالاتها الدولية التزام أصيل وثابت، وقد اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة للعمل على دفع عملية السلام قُدماً واستئناف المفاوضات.