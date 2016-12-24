 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 12:59 مساءً
روابط سريعة
عريقات يشكر مصر على دعمها لقرار إدانة الاستيطان.. وشكرى يؤكد التزام القاهرة بدعم فلسطين
سامح شكري وصائب عريقات‎

عريقات يشكر مصر على دعمها لقرار إدانة الاستيطان.. وشكرى يؤكد التزام القاهرة بدعم فلسطين

السبت، 24 ديسمبر 2016 01:42 م
متابعات

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا اليوم /السبت/ من صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قدم خلاله الشكر لمصر على دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوقف وإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن المسئول الفلسطيني أكد الثقة الكاملة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الفلسطيني لرعايتها للقضية الفلسطينية والدفاع عنها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أكد - خلال الاتصال - أن التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة اتصالاتها الدولية التزام أصيل وثابت، وقد اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة للعمل على دفع عملية السلام قُدماً واستئناف المفاوضات.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3