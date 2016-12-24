شيّع آلاف الفلسطينيين، ظهر السبت، جثامين سبعة شهداء، كانت محتجزة لدى السلطات الإسرائيلية، منذ عدة شهور، وذلك بعد أن سلّمها لعائلاتهم الجمعة.

وانطلقت مواكب التشييع ظهر اليوم، في مدن الخليل جنوب الضفة الغربية، ونابلس وجنين (شمال).

وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلّمت أمس جثامين تسعة شهداء فلسطينيين نفذوا عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، لذويهم، بعد عدة أشهر من احتجازها، وهم محمد جميل رجبي، وأمير جمال أحمد رجبي، ومصطفى محمود برادعية، وعيسى محمود طرايرة، وخالد أحمد اخليل، وجميعهم من محافظة الخليل.

كما سلّمت جثمان محمد تركمان من بلدة قباطية قرب جنين (شمال)، ومحمد جهاد حرب من مدينة قلقيلية (شمالي)، وجهاد محمد سعيد من نابلس (شمال)، ووائل أبو صالح من طولكرم (شمال).

وكانت عائلتي “أبو صالح” و”حرب” قد شيعت جثمانيهما مساء الجمعة.

وفي وقت سابق، تقدم فلسطينيون بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلزام الحكومة بالإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين استشهدوا برصاص الأمن في الأشهر الأخيرة.