تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مشاجرة عنيفة بالأيدي بين مجموعة من الزبائن والعمال في مطعم شهير بأحد المراكز التجارية في الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين بكاميرا جواله، مشاجرة عنيفة بالأيدي بين مجموعة من الزبائن والعمال في مطعم الرومانسية، حيث انهالوا على بعضهم بالضرب المبرح واللكمات والركلات حتى تدخل عدد من المواطنين لفض العراك بينهم.