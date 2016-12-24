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بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين الزبائن وعمال مطعم شهير في الرياض
مشاجرة في مطعم شهير في الرياض‎

بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين الزبائن وعمال مطعم شهير في الرياض

السبت، 24 ديسمبر 2016 01:39 م
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مشاجرة عنيفة بالأيدي بين مجموعة من الزبائن والعمال في مطعم شهير بأحد المراكز التجارية في الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين بكاميرا جواله، مشاجرة عنيفة بالأيدي بين مجموعة من الزبائن والعمال في مطعم الرومانسية، حيث انهالوا على بعضهم بالضرب المبرح واللكمات والركلات حتى تدخل عدد من المواطنين لفض العراك بينهم.



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