رئيس مترو الأنفاق يتفقد محطة المرج الجديدةالسبت، 24 ديسمبر 2016 01:24 م
تفقد المهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، محطة مترو المرج الجديدة لمتابعة سير العمل وحركة الركاب والقطارات وللوقوف على ما تم تنفيذه فى أعمال تطوير وتجديد وازدواج محطة المرج الجديدة وتحويلها لمحطة علوية.
وقال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة، قاما بتفقد أرصفة المحطة ومداخل ومخارج المحطة وأعمال التطوير، وتتضمن أعمال التطوير إعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة فى الخط بالكامل لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزى للخط، وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة.
وأشار إلى أن الازدواج سيسهم فى القضاء على تكدس الركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة
محطتى المرج والمرج الجديدة، موضحا أن طول هذه المسافة 1.3 كم وسوف يتم تخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 3.5 دقيقة وتخفيف العبء عن الركاب .
يذكر أن اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، قام بتوقيع عقد مشروع ازدواج المسافة بين محطتى المرج - المرج الجديدة بالخط الأول لمترو الأنفاق بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات ( كولاس ريل/ألستوم) خلال شهر مارس الماضي بتكلفة إجمالية 290 مليون جنيه، ويتم الانتهاء من المشروع خلال 24 شهر شاملة شهرين للتشغيل التجريبى.
وفى سياق آخر، تابع رئيس شركة مترو الأنفاق حركة المواطنين وانتظام وتشغيل محطات وقطارات مترو الأنفاق ، وانتظام وصلاحية أجهزة (RAY. X) وبوابات الكشف عن المعادن بمحطات ( المرج الجديدة – حلمية الزيتون – منشية الصدر ) .
وأكد ضرورة تفتيش الحقائب المشتبه بها ، والتنبيه على ضرورة اليقظة وتفعيل أجهزة الكشف عن المفرقعات وأجهزة فحص الحقائب ، مؤكدا احترام المواطنين وحسن معاملته ، وأهمية متابعة شكواهم وسرعة حلها، وناشد ركاب المترو بضرورة الحفاظ على المرفق لأنه ملك لكل المصريين.
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