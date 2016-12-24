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رئيس الوزراء العراقي: سنحقق النصر النهائي على "داعش" قريبا
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

رئيس الوزراء العراقي: سنحقق النصر النهائي على "داعش" قريبا

السبت، 24 ديسمبر 2016 01:25 م
وكالات

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت، إن “هدفنا الأكبر هو تحرير الانسان وسنحقق النصر النهائي قريباً على داعش في الموصل”.

وقال العبادي ، في كلمة خلال مؤتمر الشباب العراقي إن “أكبر ضربة تلقتها عصابات داعش الإرهابية، تمثلت بتوحدنا لأنها تراهن على تمزيق الاوطان بالتفرقة بين المكونات، وعلى الدول التي تشعر بالأمان الى الحذر من الخطر المحدق بها بسبب هذه العصابات”.

وأضاف “إننا حالياً في الموصل نقاتل الإرهاب وهدفنا الأكبر تحرير الانسان، حيث حررنا ثلثي المحافظة وسنحقق النصر النهائي قريباً”.

وذكر “في الوقت الذي نحرر الوطن من هذه العصابات، نقوم في نفس الوقت بإعادة الاستقرار وإزالة الالغام والعبوات وإعادة الحياة للمناطق المحررة لكي يعود ابناء الوطن”.

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