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الآلاف يحتجون ضد رئيسة كوريا الجنوبية بزي "سانتا كلوز"
احتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية‎

الآلاف يحتجون ضد رئيسة كوريا الجنوبية بزي "سانتا كلوز"

السبت، 24 ديسمبر 2016 01:28 م
وكالات

خرج الآلاف من المواطنين في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى شوارع العاصمة سول، مطالبين بإقالة رئيسة البلاد  بارك كون هيه، على خلفية اتهامات لها بالضلوع فى قضيه فساد واستغلال السلطة.

ولم تكن ظاهرة اليوم الأولى ضد الرئيسة (64 عاما)، بل استكمالا لسلسة من المظاهرات بدأت الشهر الماضى، بيد أن احتجاج اليوم جاء بإسلوب مختلف، حيث نزل المتظاهرون إلى الشوارع بملابس زى “سانتا كلوز”  قبل أيام من احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس)، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

ومن المقرر أن تتجه المسرة إلى البيت الأزرق (مقر الرئاسة).

وتتزامن المظاهرة مع استكمال التحقيقات مع، تشوى سون سيل، صديقة الرئيسة اليوم السبت جراء تهم منسوب إليها بالإختلاس والفساد.

احتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية‎

احتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية‎

احتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية‎

احتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية‎

احتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية‎

احتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية‎

احتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية‎

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