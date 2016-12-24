يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الأحد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة على القاهرة وشمال ووسط سيناء حتى شمال الصعيد.

والطقس غدا شتوي بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح أغلبها غربية على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحرين فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية في البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 17

الأسكندرية 10 16

مطروح 09 16

بورسعيد 10 16

دمياط 10 17

بلطيم 11 16

الإسماعيلية 07 17

السويس 07 18

العريش 7 18

نخل 4 14

طابا 6 15

الطور 16 18

مرسى علم 14 19

الغردقة 14 19

شرم الشيخ 16 19

رفح 6 17

كاترين 6 15

سيوة 7 16

المنيا 8 15

الفيوم 8 17

رأس سدر 11 15

أبوسمبل 13 18

وسط الدلتا 10 17

أسيوط 7 16

سوهاج 8 17

الأقصر 12 18

أسوان 13 18

شلاتين 16 22

حلايب 17 21

الوادى الجديد 11 18

قنا 11 18

نويبع 12 16

السلوم 7 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 33

المدينة 16 27

الرياض 13 28

المنامة 18 23

أبوظبى 18 27

الدوحة 18 25

الكويت 13 27

دمشق 2 10

بيروت 13 16

عمان 4 12

القدس 6 9

غزة 11 16

بغداد 5 18

مسقط 20 27

صنعاء 4 25

الخرطوم 19 35

طرابلس 13 18

تونس 12 17

الجزائر 8 15

الرباط 7 20

نواكشوط 18 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -3 4

اسطنبول 3 7

اسلام اباد 2 21

نيودلهى 8 23

جاكرتا 25 32

بكين -2 3

كوالامبور 24 30

طوكيو 1 11

أثينا 6 14

روما 2 14

باريس 10 12

مدريد 1 13

برلين 9 10

لندن 5 13

مونتريال -7 2

موسكو -3 -2

نيويورك 1 8

واشنطن 3 11