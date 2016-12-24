اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن قرار مجلس الأمن الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “انتصار طال انتظاره لحقوق شعبنا الذي ينشد السلام”.

ووصف الزعنون القرار، في بيان له اليوم السبت، بأنه “لجماً لجبروت الاحتلال الإسرائيلي وعنجهيته وسياسته العنصرية الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية”.

وقال الزعنون إن “صدور هذا القرار أثبت الانحياز العالمي الكامل لعدالة قضيتنا، وحقنا الثابت في إقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على أرضنا المحتلة، وإدانة جماعية لكل سياسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه”.

وأضاف أن هذا القرار “يشكل تحولاً إيجابياً وتثبيتاً قانونياً إضافياً لكافة حقوقنا في الحرية والاستقلال الناجز″.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال على أغلبية 14 صوتاً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

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