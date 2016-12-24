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100 طن مخلفات "تحاصر" جزيرة صينية
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100 طن مخلفات "تحاصر" جزيرة صينية

السبت، 24 ديسمبر 2016 01:38 م

أحاطت مخلفات صناعية ألقتها سفينتان بجزيرة صينية قرب مدينة شنغهاي، الأمر الذي هدد مصادر مياه الشرب في الجزيرة.

وأوردت صحيفة ” شنغهاي ديلي”، الجمعة، أن السفينتين ألقتا نحو 100 طن من مخلفات في نهر يانغتسي المجاور، وطفت المخلفات لاحقا قرب الجزيرة.

وتجمعت النفايات التي تشمل إبرا وأنابيب وجاجات بالقرب من حزان مياه رئيسي يغذي شنغهاي، ويوفر مياه الشرب لنحو 700 ألف ساكن في الجزيرة.

وقال مكتب حماية البيئة في شنغهاي إنه تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه  في إلقائهم النفايات.

وتكافح الصين للتخلص من المخلفات الناجمة عن التنمية الصناعية السريعة، التي أدت إلى تلوث الأنهار واحتجاب المدن تحت سحب الضباب الدخاني.

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