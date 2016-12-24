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«التعليم العالي»: الجامعات مستقلة وفقا لسياسات الدولة العامة
وزير التعليم العالي - الدكتور أشرف الشيحي
وزير التعليم العالي - الدكتور أشرف الشيحي

«التعليم العالي»: الجامعات مستقلة وفقا لسياسات الدولة العامة

السبت، 24 ديسمبر 2016 01:37 م
محيط - خالد الريس

اكد صبري الجندي مستشار وزير التعليم العالي للتواصل المجتمعي، أن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي أعلن منذ توليه منصبه أنه يعكف على إصدار قانون جديد لـ”تنظيم الجامعات الحكومية”، مشيرا إلى أن القانون الحالي صدر عام 1979.
وأعلن الجندي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون تي في لايف” الفضائية اليوم السبت، أن الوزير قد شكل لجنة لعمل القانون برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، مشيرا إلى أنه بعد جلسات عمل لمدة شهور تم عمل أفكار أولية للقانون الجديد وتم إرسالها لرؤساء الجامعات لمناقشتها.
وأوضح أن قانون “تنظيم الجامعات الحكومية” لن يصدر إلا بموافقة وتوافق رؤساء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية.
وانتقد ما تردد  حول إصدار مسودة قانون “تنظيم الجامعات الحكومية”، نافيا ما تردد، معتبرا هذا بأنه “تعمد لأثارة البلبلة”.
وأضاف أن الجامعات مستقلة من الناحية الإدارية وفقا لسياسات الدولة العامة.

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