بدأت القوات العراقية السبت، قصفاً مدفعياً للسيطرة على أحياء جديدة في الساحل الايسر من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال العميد عادل ثامر من قوات مكافحة الارهاب، إن” قوات مكافحة الارهاب بدأت بقصف مناطق / العربي والمثنى و الدركزلية والجزائر والفيصلية والمهندسين والاندلس والشرطة /ضمن المحورين الشرقي والشمالي بالموصل في الساحل الايسر .

وأضاف أن القصف دمر العشرات من مواقع الدولة وقتل عدداً من قياداته داخل أوكارهم.

وتوقع الضابط انتهاء السيطرة على هذه المناطق والإعلان رسميا عن تحرير الساحل الايسر بالكامل مع دخول عام 2017 بعد وصول قطعات جديدة الى الفرقة التاسعة، ومشاركة قوات الرد السريع في عمليات الساحل الايسر .

وأوضح أن هناك هجمات شرسة من قبل تنظيم الدولة على مناطق متفرقة محررة في الجانب الايسر تقوم بصدها القوات العراقية على مدار اليوم بعموم احياء المدينة في محاولة للتنظيم من استعادة المناطق المحررة .