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بالفيديو.. طريقة سحرية لاصلاح ظفرك المكسور بأكياس الشاي
اظافر

بالفيديو.. طريقة سحرية لاصلاح ظفرك المكسور بأكياس الشاي

السبت، 24 ديسمبر 2016 08:10 م

بالتأكيد عانيت يوماً من انكسار ظفرك أو جزء منه ولم تستطيعي إصلاحه ما يسبب لك ألماً نفسياً، وكذلك منظراً سيئاً، بحركة بسيطة كيف تصلحين ظفرك المكسور بأكياس الشاي أبداً.
وكشفت صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية عن مقطع فيديو من خلاله يمكن إعادة شكل أظافرك المكسورة كما كانت وذلك بخطوات سهلة باستخدام أكياس الشاي الموجودة لديك في المنزل، شاهدي الطريقة وحاولي تجربتها بنفسك.لمشاهدة الفيديو.اضغط هنا.

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