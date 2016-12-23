أبلغ قائد الطائرة الأفريقية المختطفة أبلغ السلطات الليبية في طرابلس باختطافها، وأن خاطفي الطائرة قالوا إنهم من مجموعة تسمى “الفاتح الجديد”؛ وفق ما نقلت “سكاي نيوز” عن مصادر لها.

وذكرت وسائل إعلام في مالطا، أن شخصان هددا بتفجير الطائرة المخطوفة إذا لم تتم تلبية مطالبهما.

وتواردت أنباء عن إطلاق الخاطفين سراح ركاب الطائرة الأفريقية المختطفة والإبقاء على الطاقم.

وأعلن مطار مالطا، الجمعة، أن طائرة ليبية مختطفة هبطت في الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط، فيما أشارت وسائل إعلام مالطية أن خاطفيها الاثنين هددا بتفجيرها.

والطائرة المخطوفة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية المملوكة لليبيا، وكانت في رحلة داخلية من سبها جنوبي البلاد إلى طرابلس في الشمال غربي.