قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم عقد جلسة ثنائية مع المهندس عصام المرزوق وزير النفط الكويتي، والوفد المرافق مجالات التعاون القائم حالياً بين البلدين فى مجال البترول.

وأضاف الملا، فى بيان رسمي، أنه تم الإتفاق مع “الكويت” على إمداد هيئة البترول بـ 2 مليون برميل شهرياً لمدة 3 سنوات وكميات من السولار ووقود النفاثات بتسهيلات فى السداد، وأنه تم تجديد هذا التعاقد اعتبارا من عام 2017.