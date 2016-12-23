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أول تصريح لقائد «الطائرة الليبية» المختطفة
طائرة ليبية

أول تصريح لقائد «الطائرة الليبية» المختطفة

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 01:33 م

كشف قائد الطائرة الليبية المختطفة في مالطا، عبر اتصال لاسلكي، بأن الخاطفين لديهما “جلاطينة”، هي عبوّة ناسفة محلية الصنع معروفة في ليبيا، ويهددون بتفجير الطائرة؛ وذلك حسبما أفادت “بوابة الوسط الليبية”.

وكان رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، قال اليوم الجمعة: “علمت بتحويل مسار طائرة اختطفت في رحلة داخلية بليبيا إلى مالطا”.

وأوضح موسكات في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أبلغنا بحالة خطف محتملة لرحلة داخلية ليبية تم تحويل مسارها إلى مالطا. عمليات الأمن والطوارئ تستعد”.

وذكرت وسائل إعلام في مالطا، أن خاطفي الطائرة هددا بتفجيرها، إذا لم تتم تلبية مطالبهما.

والطائرة المخطوفة، تابعة للخطوط الجوية الأفريقية وعلى متنها 118 راكبا كانت في رحلة داخلية في ليبيا.

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