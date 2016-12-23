قال النائب صلاح حسب لله، عضو مجلس النواب، إن البرلمان بصدد مناقشة ومراجعة كل القوانين المنظمة للاستثمار، فضلا عن اللوائح المرتبطة بتنظيم عملية الاستثمار.

وأشار “حسب الله”، في إتصال هاتفي ببرنامج “صحافة البرلمان”، المذاع عبر فضائية “صوت الشعب”، اليوم الجمعة، أن بعض اللوائح مازالت معطلة للاستثمار في مصر.

وكشف عن أن المجلس، يضع مناقشة قانون الإدارة المحلية، على رأس أولويات القوانين التي سيناقشها خلال الفترة المقبلة.