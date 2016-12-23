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الأمن يحسم ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. الأحد
الأهلي والزمالك

الأمن يحسم ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. الأحد

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 01:25 م
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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الأحد المقبل هو آخر موعد لحسم ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من قبل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

وتوقع رئيس لجنة المسابقات وصول خطاب الأمن لتحديد ملعب المباراة، غدا السبت، على أن يقوم اتحاد الكرة بإبلاغ ناديي الأهلي والزمالك بقرار وزارة الداخلية صباح الأحد.

يذكر أن لجنة المسابقات أخطرت الناديين بإقامة المباراة الخميس المقبل، بملعب بتروسبورت، وتنتظر فقط موافقة الأمن، وفي حالة رفض الأمن إقامتها بملعب بتروسبورت، فإن ملعب برج العرب سيكون البديل.

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