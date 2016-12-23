 Moheet on google
الجمعة 23 ديسمبر 2016 01:04 مساءً
روابط سريعة
الطائرات الحربية تقصف «بؤراً إرهابياً» في سيناء
اباتشي ـ قصف ـ سيناء

الطائرات الحربية تقصف «بؤراً إرهابياً» في سيناء

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 01:17 م

قصفت الطائرات الحربية، بؤراً إرهابية، جنوب مركز الشيخ زويد.

ورجّحت مصادر، سقوط قتلى من عناصر المسلحين، كما نفذت تشكيلات قوات شرطة شمال سيناء حملات أمنية متعددة التخصصات، في مناطق العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل ورمانة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3