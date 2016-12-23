سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!

عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...