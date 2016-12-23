أعلنت السلطات الأمنية فى مالطا، هبوط طائرة تم اختطافها تابعة للخطوط الأفريقية على متنها 118 شخصا، مشيرة إلى أن خاطفى الطائرة الليبية هددا بنسفها، ومطالبهما غير معروفة.

كما أعلن رئيس وزراء مالطا على “تويتر”، اليوم الجمعة، أنه علم بتحويل مسار طائرة اختطفت في رحلة داخلية بليبيا إلى مالطا.