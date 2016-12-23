أطلق فريق ملهم التطوعي حملة تحت اسم ” خيرك دفا10 “، وذلك من أجل مساعدة العائلات السورية داخل البلاد واللاجئين في البلاد الأخرى .

وتهدف الحملة إلى توفير المازوت و الحطب والملابس والأحذية الشتوية للعائلات السورية، وتخفيف البرد عن آلاف الأطفال .

كما نشرت الحملة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، بعض من المساعدات التي قدمتها لأهالي مدينة حرستا بالغوطة الشرقية.

وعلقت على الصور قائلة ” مبارح كنا عم نحاول نخفف شوي من قسوة الحصار والبرد بمدينة حرستا بالغوطة الشرقية، قمنا بالتعاون مع أهل فلسطين48 بتوزيع الحطب على 60 عائلة حيث كانت حصة العائلة الواحدة 180 كغ ” .

كما دشن القائمين على الحملة هاشتاج يحمل اسمها #خيرك_دفا10، و

نشرت من خلاله رابط يستطيع أي إنسان أن يتقدم لمساعدة ضحايا الحرب في سوريا .

https://molhamteam.com/campaigns/31

وانبثقت فكرة إعداد فريق “ملهم” التطوعي قبل ثلاث سنوات، بهمّة مجموعة من الشباب الجامعيّ، الذين استشعروا آلام ومعاناة العديد من النازحين من سوريا إلى الدول المجاورة لها وعلى رأسها الأردن، ولبنان، وتركيا، فسعوا إلى مدّ يد العون لهم بأبسط ما كان متاحاً بين أيديهم من موارد، وبكلّ ما يملكون من طاقات إنسانية؛ للتخفيف من وقع ما أصابهم، وتأمين احتياجاتهم - على قدر المستطاع - في السكن و الغذاء و الدواء.

ومع ازدياد عمر الثورة عاماً بعد عام، وتضاعف أعداد اللاجئين في الخارج والداخل على حدّ سواء، نمت سواعد الفريق التي حملت على عاتقها تخفيف المعاناة أينما كانت بكل عزيمة واقتدار، لتصل اليوم إلى 70 متطوعاً ومتطوعة منتشرين في مختلف أرجاء العالم، يعملون كخلية نحل على مدار أربع وعشرين ساعة لإيصال المساعدات إلى مستحقيها على الدوام.