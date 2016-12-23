جددت مصر والكويت التعاقد المستمر بينهما منذ العام 2004 لتزويد الكويت للقاهرة بالنفط والسولار ووقود النفاثات، اعتباراً من العام المقبل 2017، بالإضافة إلى تخزين الخام الكويتي بتسهيلات شركة “سوميد” بسيدي كرير بالإسكندرية.

كما قام وفدا وزارتي النفط المصرية والكويتية، أثناء زيارة الأخيرة للقاهرة لحضور اجتماع منظمة الدول العربية المصدرة للنفط “أوابك”، بدراسة إنشاء فرع لمؤسسة النفط الكويتية “ليكون نقطة انطلاق للأسواق الأفريقية”، بحسب بيان لوزارة النفط المصرية، الجمعة.

وأكد وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، كما ورد في بيان النفط المصرية، أن “التعاون بين البلدين والعلاقات بينهما تاريخية ممتدة”، وأشار إلى أنه “جاري حالياً الانتهاء من دراسات استخدام تسهيلات شركة سوميد كمستودعات تخزين للخام الكويتي”.

يُذكر أن العاصمة المصرية القاهرة شهدت يوم أمس الخميس اجتماع بلدان منظمة الدول العربية المنتجة للبترول (أوابك)، بعد أسابيع من عدد من الاجتماعات الهامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في فيينا، شهدت قرارات من الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة بتخفيض إنتاج النفط في عام 2017، لمواجهة تخمة المعروض في السوق العالمية ودعم الأسعار التي شهدت تدهوراً كبيراً منذ العام 2014.